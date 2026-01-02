Stefanelli riparte dalla Serie B | l’ex Juve ha firmato con l’Empoli Contratto fino al 2027 per il nuovo direttore sportivo – FOTO

Stefanelli è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell’Empoli, con un contratto fino al 2027. Ex Juve, l’accordo segna il suo ritorno nel calcio professionistico con un ruolo chiave nel club toscano. L’annuncio conferma la ripresa della sua carriera in Serie B, aprendo un nuovo capitolo per l’Empoli e il suo progetto sportivo.

Stefanelli all’Empoli, ufficiale l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo con contratto fino al 2027. L’ Empoli ha ufficializzato una svolta radicale all’interno del proprio organigramma tecnico. Con un comunicato diffuso nelle ultime ore, la società toscana ha annunciato di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Stefano Stefanelli, figura di spicco del panorama dirigenziale italiano. Il nuovo dirigente ha sottoscritto un accordo pluriennale che lo legherà ai colori azzurri fino al 30 giugno 2027. Stefanelli all’Empoli, l’annuncio ufficiale. Questa mossa segna l’inizio di una nuova fase per il club del presidente Fabrizio Corsi, intenzionato a portare energie fresche e competenze consolidate per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

