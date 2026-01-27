Insigne torna a Napoli? Il giocatore ha deciso | chiusura ad un passo

Da spazionapoli.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Insigne è prossimo a tornare in Italia, firmando con il Pescara. La scelta segna un nuovo capitolo nella carriera del giocatore, che si unisce alla squadra in lotta per la salvezza in Serie B. Questa decisione rappresenta un passo importante per il club e per il suo ritorno in Italia.

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Italia: firmerà per il Pescara, in lotta per la salvezza in Serie B. Una notizia che ha del clamoroso, specie dopo gli ultimi rumors che parlavano di un ritorno al Napoli: l’ex capitano azzurro ripartirà da un’altra ex, cercando di evitare la retrocessione in C. Clamoroso Insigne: è fatta col Pescara. Incredibile ma vero: Lorenzo Insigne riparte da Pescara, la squadra in cui è esploso grazie alla super annata con Zeman, e la compagnia di due campioni come Immobile e Verratti. Come riportato da Sky Sport, l’accordo tra club e calciatore è ormai cosa fatta: si attendono le visite mediche e la firma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

insigne torna a napoli il giocatore ha deciso chiusura ad un passo

© Spazionapoli.it - Insigne torna a Napoli? Il giocatore ha deciso: chiusura ad un passo

Approfondimenti su Lorenzo Insigne

Insigne Lazio, fumata bianca vicina? La mossa del giocatore conferma come le due parti sono ad un passo dall’accordo

Napoli, il 2026 inizia col botto: Lazio battuta in scioltezza, primato torna ad un passo

Il 2026 per il Napoli si apre con una vittoria convincente contro la Lazio, riavvicinando la squadra al primato in classifica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lorenzo Insigne

Argomenti discussi: Che succede con Insigne: dall'accordo con la Lazio al possibile inserimento del Napoli, la situazione; Fabrizio Romano: Tutta la verità sul possibile ritorno di Insigne a Napoli; Insigne torna al Napoli? L'agente: Potrebbe essere tesserato subito, ha un doppio vantaggio; INSIGNE TORNA AL NAPOLI? L’AGENTE: SE LORO VOGLIONO, LORENZO È PRONTO.

insigne torna a napoliLorenzo Insigne torna al Pescara dopo 13 anni: dal prestito del 2012 alla chiusura del cerchioTredici anni dopo, Lorenzo Insigne torna a casa. Non quella del cuore a Napoli, ma quella che nel 2012 lo accolse per la prima volta da professionista:. tuttomercatoweb.com

insigne torna a napoliRitorno al passato ma niente Napoli, Tmw: Insigne torna al Pescara! Contratto di 6 mesiLorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo l'esperienza in MLS al Toronto, non tornerà ad indossare la maglia azzurra. Per l'ex capitano del Napoli si concretizza un altro ritorno ... tuttonapoli.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.