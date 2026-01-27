Insigne torna a Napoli? Il giocatore ha deciso | chiusura ad un passo

Lorenzo Insigne è prossimo a tornare in Italia, firmando con il Pescara. La scelta segna un nuovo capitolo nella carriera del giocatore, che si unisce alla squadra in lotta per la salvezza in Serie B. Questa decisione rappresenta un passo importante per il club e per il suo ritorno in Italia.

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Italia: firmerà per il Pescara, in lotta per la salvezza in Serie B. Una notizia che ha del clamoroso, specie dopo gli ultimi rumors che parlavano di un ritorno al Napoli: l’ex capitano azzurro ripartirà da un’altra ex, cercando di evitare la retrocessione in C. Clamoroso Insigne: è fatta col Pescara. Incredibile ma vero: Lorenzo Insigne riparte da Pescara, la squadra in cui è esploso grazie alla super annata con Zeman, e la compagnia di due campioni come Immobile e Verratti. Come riportato da Sky Sport, l’accordo tra club e calciatore è ormai cosa fatta: si attendono le visite mediche e la firma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

