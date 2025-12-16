Maresca sbotta | Se vuoi posso dirlo in italiano spagnolo francese o inglese Sono stato chiaro

L'allenatore del Chelsea, Maresca, si è sfogato pubblicamente dopo aver ritrovato il successo in Premier League, lasciando trasparire tutta la sua frustrazione con una frase che ha attirato l'attenzione. Con un tono deciso, ha dichiarato di essere stato chiaro, disponibile a ripeterlo in diverse lingue, sottolineando l'importanza delle sue parole.

Dopo aver ritrovato il successo in Premier League, l'allenatore del Chelsea si era sfogato dicendo una frase che non era passata inosservata. Con la stampa non è voluto tornare sull'argomento dando una risposta criptica: "Parlo molto bene l'italiano, la mia lingua, lo spagnolo, il francese e l'inglese. Credo di essere stato chiaro". Fanpage.it

