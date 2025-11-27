Il 26 novembre i rappresentanti permanenti dei 27 Stati dell’ Unione europea hanno dato il via libera alla posizione negoziale del Consiglio europeo sul regolamento per prevenire e contrastare gli abusi sessuali sui minori online, noto giornalisticamente come “ Chat control “. La norma era stata proposta dalla Commissione europea nel 2022. Italia e Germania si sono astenute, preoccupate per la tutela della privacy e la sicurezza delle chat cifrate. Cosa prevede il nuovo testo, modificato dopo le critiche sulla privacy. L’app di WhatsApp su uno smartphone (Ansa). Il testo inizialmente prevedeva che le piattaforme di messaggistica sottoponessero a scansione obbligatoria tutti i contenuti, comprese le chat protette dalla crittografia end-to-end, per individuare materiale pedopornografico e tentativi di adescamento di minori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chat control, primo sì dall’Unione europea: cosa prevede