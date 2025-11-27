Chat control primo sì dall’Unione europea | cosa prevede
Il 26 novembre i rappresentanti permanenti dei 27 Stati dell’ Unione europea hanno dato il via libera alla posizione negoziale del Consiglio europeo sul regolamento per prevenire e contrastare gli abusi sessuali sui minori online, noto giornalisticamente come “ Chat control “. La norma era stata proposta dalla Commissione europea nel 2022. Italia e Germania si sono astenute, preoccupate per la tutela della privacy e la sicurezza delle chat cifrate. Cosa prevede il nuovo testo, modificato dopo le critiche sulla privacy. L’app di WhatsApp su uno smartphone (Ansa). Il testo inizialmente prevedeva che le piattaforme di messaggistica sottoponessero a scansione obbligatoria tutti i contenuti, comprese le chat protette dalla crittografia end-to-end, per individuare materiale pedopornografico e tentativi di adescamento di minori. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Abusi sui minori, Chat Control va avanti in UE: resta la tutela della crittografia Vai su X
Antitrust pronta la stangata a Whatsapp sul caso Meta Ai Furia dell'azienda: "Nessuna posizione dominante". E in Ue arriva il primo ok al Chat Control, i dubbi dell'Italia... - facebook.com Vai su Facebook
Chat Control contro gli abusi sui minori: primo via libera con tante modifiche, l'Italia si astiene - Arriva il primo ok a uno dei progetti di legge più controversi dell'UE, che vuole debellare il fenomeno degli abusi online e della pedopornografia. Si legge su multiplayer.it
Chat control, c'è un primo sì al nuovo testo da parte del Consiglio dell'Unione europea – ma Italia e Germania si astengono - Il regolamento per contrastare gli abusi sui minori online ha avuto il via libera dal Consiglio Ue. Lo riporta wired.it
Chat Control in bilico: il Parlamento Europeo vota un compromesso per la privacy - Il Parlamento Europeo ha dato il primo via libera a un testo che rivede le modalità di controllo delle comunicazioni online. Scrive hwupgrade.it