Infortunio Dumfries l’olandese ‘vede la luce’ | si avvicina il rientro! Svelato il vero obiettivo

Inter News 24 per il ritorno in campo. Su Darmian.. L’Inter, alle prese con l’assenza contemporanea dei suoi principali interpreti sulla fascia destra, registra sviluppi importanti in vista dei prossimi impegni. L’infermeria dei nerazzurri, da cui mancano l’italiano Matteo Darmian e l’olandese Denzel Dumfries, sembra destinata a svuotarsi a ritmi diversi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno Darmian avverte ancora fastidio fisico e il suo rientro in campo è previsto non prima della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Dumfries, l’olandese ‘vede la luce’: si avvicina il rientro! Svelato il vero obiettivo

