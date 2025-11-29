Incidente mortale a Belmonte Mezzagno | vittima un giovane di 24 anni
Un nuovo drammatico episodio scuote la comunità di Belmonte Mezzagno (Palermo). Nella tarda serata di ieri, 28 novembre, un ragazzo di 24 anni, Cristian D'Agostino, ha perso la vita in via Piersanti Mattarella. La sua vettura, una Peugeot 206, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada andando a impattare violentemente contro un palo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco – che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere – e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
