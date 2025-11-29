Incidente mortale a Belmonte Mezzagno | vittima un giovane di 24 anni

Dayitalianews.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica del tragico schianto. Un nuovo drammatico episodio scuote la comunità di Belmonte Mezzagno (Palermo). Nella tarda serata di ieri, 28 novembre, un ragazzo di 24 anni, Cristian D’Agostino, ha perso la vita in via Piersanti Mattarella. La sua vettura, una Peugeot 206, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada andando a impattare violentemente contro un palo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco – che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere – e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

incidente mortale a belmonte mezzagno vittima un giovane di 24 anni

© Dayitalianews.com - Incidente mortale a Belmonte Mezzagno: vittima un giovane di 24 anni

Approfondisci con queste news

incidente mortale belmonte mezzagnoIncidente mortale a Belmonte Mezzagno, deceduto un 24enne - Incidente mortale intorno alle ore 18 di ieri in via Piersanti Mattarella a Belmonte Mezzagno in provincia di Palermo. Si legge su meridionews.it

incidente mortale belmonte mezzagnoIncidente a Belmonte Mezzagno: muore un ragazzo di 24 anni - BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – Tragedia della strada a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. Secondo livesicilia.it

Incidente a Belmonte Mezzagno, muore un giovane di 24 anni - Di mattina sulla Palermo Sciacca in uno scontro frontale nei pressi dello svincolo di Altofonte tra due Volkswagen Golf sono morte Valeria Saveria Di Giorgio, 52 anni infermiera e la madre Angelica ... Scrive blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Mortale Belmonte Mezzagno