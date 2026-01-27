In economia sarebbe definita congiuntura negativa

La congiuntura negativa è un termine che si riferisce a periodi di difficoltà economica. Negli anni ’60, gli italiani hanno ampliato il loro vocabolario, imparando a riconoscere questa espressione, fino a quel momento utilizzata principalmente dagli economisti. Comprendere il significato di congiuntura aiuta a meglio interpretare i mutamenti economici e sociali di quel periodo storico.

Negli anni '60, all'incirca alla metà, gli italiani dovettero aggiornare il loro vocabolario, memorizzando un termine, "congiuntura", fino a allora usato dagli economisti e da pochi altri eletti. Accadde che, in quel periodo, cominciò a produrre i propri effetti negativi la fine repentina di un periodo d'oro per l'economia del Paese, il cosiddetto "boom" o "miracolo economico". Saltando a piè pari la narrazione dello stesso, dalla genesi all'epilogo, la breve narrazione che precede serve solo per fare da trait d'union tra quel tempo e questo. Divenne quasi un intercalare rispondere a chi avesse chiesto come andava la propria routine, aggrottando le ciglia: "non bene, a causa della congiuntura".

