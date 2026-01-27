Turista si avvicina ad un leopardo delle nevi per scattargli una foto | il predatore la azzanna al volto

In un'area remota del nord-ovest della Cina, un'escursionista è stata aggredita da un leopardo delle nevi mentre cercava di scattare una foto. L’episodio evidenzia i rischi di avvicinarsi a animali selvatici e l’importanza di mantenere le distanze di sicurezza durante le escursioni in natura.

Una donna è stata aggredita da un leopardo delle nevi a Koktokay, nel nord-ovest della Cina, dopo essersi avvicinata all’animale nel tentativo di ottenere un’inquadratura migliore per una foto. Un video mostra la turista a terra nella neve e il predatore poco distante. È ricoverata in condizioni stabili.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Koktokay

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Koktokay

Argomenti discussi: Il nostro viaggio alle Azzorre: una mini guida a Terceira e São Miguel; Ancora furti a Udine: rubata una BMW ad una turista; Non toccare le redini!: il momento in cui un soldato della Guardia Reale urla a un turista che si avvicina un po' troppo al suo cavallo; BORSEGGIATRICI SUL TRAM, ARRESTATE DUE SORELLE.

Benvenuti tra gli idioti: turista si avvicina per dare da mangiare ad un bisonte, l’animale si infuria e lo carica. Il testimone: Credeva di essere allo zooBenvenuti tra gli ‘idioti di Yellowstone'. È con questo commento sarcastico, pronunciato in diretta da una distanza di sicurezza, che un testimone ha documentato l’ennesimo atto di incoscienza ... ilfattoquotidiano.it

Turista scatta una foto troppo ravvicinata ad un elefante selvatico, l’animale comincia ad inseguirloIn India un turista si avvicina troppo ad un elefante selvatico con l’intento di scattare una foto e viene inseguito dal pachiderma. È accaduto la scorsa domenica lungo la strada tra Melkamanahalli e ... blitzquotidiano.it

Positivo. . Una turista si è avvicinata al cavallo della Guardia Reale Britannica. Voleva farsi una foto come souvenir.... Senza sapere che in seguito avrebbe vissuto momenti di terrore.... La targa dice chiaramente: "Attenzione. I cavalli possono scalciare o mord - facebook.com facebook

Lo sapevi Si avvicina l'atteso evento in cui scopriremo tutte le novità del #turismotermale. Non perderti il Convegno Nazionale il 21 gennaio alle 09:00 nella sede di @unioncamere! #turismo #terme #convegnonazionale #isnart x.com