Alla biblioteca Aurelio Saffi parte un nuovo gruppo di lettura per i più piccoli

Alla Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi” di Forlì nasce un nuovo gruppo di lettura dedicato ai più piccoli. Un’occasione per scoprire libri, stimolare la fantasia e condividere momenti di crescita. L’iniziativa si rivolge ai bambini e alle loro famiglie, offrendo uno spazio aperto e tranquillo per avvicinarsi alla lettura in modo naturale e coinvolgente. Un’opportunità per avvicinare i più giovani al mondo dei libri e della cultura.

Un nuovo spazio dedicato alla lettura, alla fantasia e alla condivisione prende vita alla Biblioteca Comunale "Aurelio Saffi" di Forlì. Presso Palazzo Romagnoli, in via Albicini 12, nasce infatti un Gruppo di lettura rivolto a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni, pensato per chi ama i libri e desidera condividere storie ed emozioni con coetanei. Il primo appuntamento è in programma martedì alle 16.30, nella Sala Ragazzi della Biblioteca Saffi. Per questo incontro inaugurale, ogni partecipante porterà con sé il proprio libro preferito, che diventerà occasione di racconto e confronto all'interno del gruppo.

