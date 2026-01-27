In auto di notte con la pistola | era un giocattolo senza tappo rosso Denunciato un uomo

Da ravennatoday.it 27 gen 2026

La polizia ha fermato un'auto di notte e ha trovato un uomo che aveva con sé una pistola. Si tratta di un 56enne del Ravennate, che viaggiava con un'arma che si rivela essere un giocattolo. Fortunatamente, l'arma non aveva il tappo rosso, ma il fatto ha comunque portato alla denuncia dell'uomo. L'intera operazione si è conclusa all’alba di lunedì, senza altri incidenti.

Senza il tappo rosso, la pistola poteva essere scambiata per un'arma vera. Indagini dei Carabinieri su un ravennate e altri due uomini nella stessa auto Era in giro di notte con una pistola che, fortunatamente, si rivela essere una replica giocattolo. È comunque scattata la denuncia per un 56enne, residente nel Ravennate, trovato all’alba di lunedì 26 a viaggiare in auto con l’arma. L’uomo, infatti, è stato fermato nella zona Celletta, ad Argenta, mentre era a bordo di una vettura con targa straniera, in compagnia di altri due uomini. A seguito del controllo da parte dei Carabinieri, l’individuo è stato trovato in possesso di una replica di una pistola semiautomatica, priva di tappo rosso e, pertanto, poteva essere scambiata con un’arma vera.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

