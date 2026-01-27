In A-14 tir e autobus ' malconci' | 67 infrazioni e 6mila euro di multe Occhio vigile sulle dotazioni invernali

Le forze dell’ordine di Forlì-Cesena hanno intensificato i controlli sulla A-14. In pochi giorni, hanno verificato 67 veicoli e sanzionato circa 6mila euro di multe. La maggior parte delle infrazioni riguarda lo stato dei mezzi e l’uso delle dotazioni invernali. Molti tir e autobus sono risultati malconci e fuori norma. I controlli continueranno per garantire sicurezza e rispetto delle regole lungo l’autostrada.

Con l’inizio del 2026 sono subito ripresi i controlli congiunti di Polizia di Stato e Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena su tir e autobus sul tratto cesenate della A-14. Nei giorni scorsi quelli più ‘malconci’ individuati dalle pattuglie della Polizia Stradale di Forlì sono stati passati sotto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

La polizia e la motorizzazione di Forlì-Cesena hanno intensificato i controlli sulla strada tra Cesena e Gatteo.

