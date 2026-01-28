La polizia e la motorizzazione di Forlì-Cesena hanno intensificato i controlli sulla strada tra Cesena e Gatteo. Durante l’operazione, hanno fermato numerosi mezzi pesanti e autobus, elevando multe per un totale di circa 6.000 euro. L’intervento ha portato a sanzioni immediate per alcune irregolarità riscontrate sui mezzi controllati.

Controlli congiunti della Polizia di Stato e della Motorizzazione di Forlì-Cesena che hanno passato al setaccio sul tratto cesenate, dalle due uscite di Cesena fino all’uscita della Valle del Rubicone a Gatteo mezzi pesanti e autobus. Sono state rilevate quasi 70 infrazioni per anomalie e guasti di ogni tipo. Poi sono state effettuate verifiche su catene da neve a bordo dei veicoli e pneumatici invernali: da inizio novembre a oggi sono stati individuati 122 conducenti non in regola. Con l’inizio del 2026 sono subito ripresi i controlli. Nei giorni scorsi quelli più malconci individuati dalle pattuglie della Polizia Stradale di Forlì sono stati passati sotto la lente d’ingrandimento nella sede della Motorizzazione a Pievesistina di Cesena, dove gli ingegneri ne hanno verificato l’idoneità alla circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stangata in autostrada. Multe per 6mila euro

Con l'inizio del 2026, Polizia di Stato e Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena hanno intensificato i controlli sui mezzi di trasporto sulla A-14, riscontrando numerose infrazioni e multe.

