Il vino è cultura torna in scena il Tocai friulano

Il ritorno del Tocai Friulano segna un momento di valorizzazione culturale e storica del vino nella regione. Dopo quasi vent'anni, questa varietà torna a essere protagonista, grazie all’impegno di figure pubbliche come Franco Corleone e Piero Mauro Zanin. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza del patrimonio enologico locale nel contesto culturale e sociale del Friuli Venezia Giulia.

A poco meno di vent'anni dall'ultima vendemmia, torna in scena il Tocai friulano, con un'iniziativa lanciata a titolo personale da Franco Corleone, già sottosegretario alla Giustizia, consigliere provinciale e Garante dei detenuti a Udine, e da Piero Mauro Zanin, ex presidente del Consiglio.

