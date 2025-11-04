Dal vino artigianale ai salumi torna Il gusto toscano
Firenze, 4 novembre 2025 – "Il Gusto Toscano” giunto alla sua settima edizione, torna nella versione autunnale sabato 8 e domenica 9 novembre a Officina Creativa Lab by Artex al Conventino Fuori le Mura (in via Giano della Bella 20) a Firenze. O ltre 30 produttori tra vignaioli, mastri distillatori e artigiani agroalimentari animeranno le due giornate con tante proposte d’eccezione. Il numeroso pubblico di appassionati che visita Il Gusto Toscano avrà, come nelle precedenti edizioni, la possibilità di assaggiare e comprare direttamente dal produttore il vino e le golosità preferite. Anche per questa settima edizione saranno protagoniste le degustazioni e le masterclass a cura di esperti del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
