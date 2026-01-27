La qualità dei carboidrati assunti con la dieta quotidiana può influenzare il rischio di sviluppo di demenza. Scegliere alimenti sani e equilibrati è importante per la salute cerebrale, contribuendo alla prevenzione del declino cognitivo nel tempo.

La scelta dei carboidrati nella dieta quotidiana potrebbe avere un ruolo determinante nella prevenzione del declino cognitivo. Una ricerca recente condotta da un gruppo di studiosi spagnoli suggerisce che privilegiare alimenti a basso indice glicemico, come frutta, legumi e cereali integrali, può ridurre significativamente il rischio di sviluppare forme di demenza, compresa la malattia di Alzheimer. Il team guidato dal Nutrition and Metabolic Health (NuMeH) research group dell’Universitat Rovira i Virgili (URV), insieme al Centre for Environmental, Food and Toxicological Technology (TecnATox) e al Pere Virgili Health Research Institute (IISPV), ha seguito più di 200. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Il tipo di carboidrati che mangi può influenzare il rischio di demenza

