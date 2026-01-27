Il siluro SeaSpider rappresenta una nuova soluzione difensiva per le navi contro le minacce subacquee. Si tratta di un sistema intelligente, progettato per intercettare e neutralizzare i siluri nemici. Questa tecnologia si inserisce nel contesto delle innovazioni militari navali, migliorando la sicurezza delle imbarcazioni in ambienti ostili. La sua introduzione evidenzia l’evoluzione delle tattiche di difesa marittima e il progresso nel settore degli armamenti navali.

Lo possiamo definire un siluro intelligente: nel panorama delle nuove armi si sta infatti affacciando quello che possiamo definire il siluro anti-siluri, in sigla ATT (Anti-Torpedo Torpedo). Esso rappresenta un congegno in grado di agire in modo autonomo una volta lanciato per eliminare minacce sommerse o galleggianti che vogliano raggiungere le navi per distruggerle. Si tratta quindi di una contromisura attiva, arma della quale nessuna Marina Militare può oggi fare a meno. Il modello disponibile oggi si chiama SeaSpider, ed è quindi un siluro che può agire nell’intero orizzonte del vascello da proteggere, anche contro più minacce simultanee. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il siluro anti-siluro SeaSpider: la nuova arma difensiva che protegge le navi dalle minacce subacquee

