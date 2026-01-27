Il siluro anti-siluro SeaSpider | la nuova arma difensiva che protegge le navi dalle minacce subacquee

Il siluro SeaSpider rappresenta una nuova soluzione difensiva per le navi contro le minacce subacquee. Si tratta di un sistema intelligente, progettato per intercettare e neutralizzare i siluri nemici. Questa tecnologia si inserisce nel contesto delle innovazioni militari navali, migliorando la sicurezza delle imbarcazioni in ambienti ostili. La sua introduzione evidenzia l’evoluzione delle tattiche di difesa marittima e il progresso nel settore degli armamenti navali.

Lo possiamo definire un siluro intelligente: nel panorama delle nuove armi si sta infatti affacciando quello che possiamo definire il siluro anti-siluri, in sigla ATT (Anti-Torpedo Torpedo). Esso rappresenta un congegno in grado di agire in modo autonomo una volta lanciato per eliminare minacce sommerse o galleggianti che vogliano raggiungere le navi per distruggerle. Si tratta quindi di una contromisura attiva, arma della quale nessuna Marina Militare può oggi fare a meno. Il modello disponibile oggi si chiama SeaSpider, ed è quindi un siluro che può agire nell’intero orizzonte del vascello da proteggere, anche contro più minacce simultanee. 🔗 Leggi su Panorama.it

