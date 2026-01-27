Il Qatar collabora con l’Italia per garantire la sicurezza durante le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo. Questo impegno comune mira a assicurare un evento sicuro e ben organizzato, a tutela di atleti e visitatori. La collaborazione internazionale rafforza le misure di sorveglianza e sicurezza, contribuendo al successo della manifestazione sportiva in un contesto di alta attenzione alla protezione degli eventi pubblici.

Il Qatar affianca l’Italia nella sicurezza di Milano nel quadro della sorveglianza sulle imminenti Olimpiadi invernali, che la città ambrosiana ospiterà assieme a Cortina d’Ampezzo. Ha fatto molto parlare, nei giorni scorsi, la presenza di mezzi di Doha nel capoluogo lombardo. Ma non è affatto una sorpresa. Dopo i Giochi estivi di Parigi del 2024, dove i mezzi e gli agenti qatarioti dettero buona prova nel contribuire alla sicurezza delle Olimpiadi, Doha assiste l’Italia ai sensi di un accordo concluso a Doha nel settembre 2025 dal Ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi e dall’omologo qatariota Khalifa bin Hamad Al Thani, concernente la cooperazione tra le polizie dei due Paesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Qatar in campo per la sicurezza olimpica nella “sua” Milano

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Domenica 25 gennaio, Corso Sempione sarà attraversato da un corteo di mezzi di sicurezza del Qatar, che contribuiranno a garantire la sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Il 6 febbraio Milano accoglierà la torcia olimpica in vista dei Giochi di Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Osmani in Qatar, colloqui per creare partnership nel campo dell'istruzione superiore; Accordo Italia-Qatar-Libia per ridisegnare il porto di Misurata e il Mediterraneo allargato; L'incredibile scorta che il Qatar ha inviato a Milano; Olimpiadi Invernali: a Milano sfilano le forze di polizia del Qatar. Mezzi blindati e 104 agenti per garantire maggiore sicurezza.

