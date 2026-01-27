In questa tragedia di Viareggio, un giovane rider di 18 anni è stato investito da un’auto pirata mentre stava consegnando una pizza. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione e richieste di giustizia, con il padre della vittima che chiede di trovare chi si è dato alla fuga senza soccorrerlo. La notizia evidenzia le sfide della sicurezza stradale e l’importanza di responsabilità e solidarietà.

Viareggio (Lucca), 27 gennaio 2026 – Stava andando a lavoro in scooter a consegnare una pizza a domicilio, ma quella pizza non è mai stata consegnata, perché il giovanissimo rider, un diciottenne viareggino, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto. Un’auto pirata che dopo l’incidente, nel quale il giovane è stato scaraventato a terra, non si è fermata. La persona al volante non si è fermata a soccorrere il ragazzo, ma ha continuato il suo percorso. L’incidente risale alla sera di lunedì 12 gennaio: il giovane ha riportato una prognosi di 60 giorni che include anche la riabilitazione. Due mesi per guarire sempre che non ci siano ulteriori complicazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il padre di Fabio, rider travolto da un’auto pirata: “Trovate chi non si è fermato a soccorrere mio figlio”

Approfondimenti su Viareggio Rider

Un giovane ciclista, promessa nel mondo delle due ruote, si trovava a allenarsi in via Cella, nelle Ville Unite, quando è stato coinvolto in un incidente con un’auto pirata.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Viareggio Rider

Argomenti discussi: Il padre di Fabio, rider travolto da un’auto pirata: Trovate chi non si è fermato a soccorrere mio figlio; A Palazzo Blu il reportage sull’Uganda di Fabio Muzzi tra istruzione, salute e solidarietà; É morto il padre di Stefano De Martino, Enrico. Affetto da un male che si sarebbe aggravato nelle ultime ore, l'uomo, residente a Torre Annunziata (città di origine dello showman e conduttore del programma Affari tuoi), aveva 61 anni. Lascia la moglie Rosari; PISA, L’UGANDA A PALAZZO BLU NEGLI SCATTI DI FABIO MUZZI.

Il padre di Fabio, rider travolto da un’auto pirata: Trovate chi non si è fermato a soccorrere mio figlioMarco Baldisseri Vanni: Stava consegnando una pizza sotto la pioggia fra Viareggio e Lido di Camaiore. È stato buttato a terra da una Dacia blu il cui conducente non si è fermato. Fabio ha 60 giorni ... lanazione.it

Fulvio Fognini, chi è il padre di Fabio Fognini/ Spero di diventare come lui per dare libertà ai miei figliChi è Fulvio Fognini, padre di Fabio Fognini, ex tennista e concorrente di Ballando con le stelle 2025: Vorrei seguire il suo esempio con i miei figli Torna in pista a Ballando con le stelle Fabio ... ilsussidiario.net

"Duracell" si racconta nel podcast "S.R.Q.R.": «Don Fabio è stato come un padre. Zampa e i compagni mi diedero il soprannome» Alessandro Cristofori - facebook.com facebook