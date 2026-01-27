Il narcisista non conquista nulla Per questo non c’entra con Trump

L’articolo analizza come l’interpretazione psicanalitica del mondo, spesso stereotipata, possa condurre a fraintendimenti, sottolineando che il narcisista, come Trump, non conquista realmente nulla. Si evidenzia l’importanza di un approccio più approfondito e meno generalizzante per comprendere comportamenti e dinamiche psicologiche.

L’interpretazione psicanalitica del mondo Maga fornisce solo cliché stereotipati. Tempi duri per tutti, d’accordo. Ma sarà poi vero che Narciso è l’autentico ispiratore e protagonista-simbolo del mondo di oggi e di domani, lo stile di vita che ha conquistato il mondo, il vero must del momento e anche di più? Sarebbero molti e di dimensioni impressionanti i fenomeni che lo dimostrano, come i giganteschi (e meritatissimi) patrimoni dei grandi sarti, rivelati tra le lacrime al momento della loro morte. 🔗 Leggi su Laverita.info

