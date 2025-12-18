Dopo le recenti tragedie che hanno sconvolto il mondo, come le sparatorie di Bondi Beach e della Brown University, Gracie Abrams ha espresso dure critiche nei confronti di Donald Trump, definendolo “il narcisista più velenoso e vile nella storia dell’umanità”. La cantante si unisce così al coro di voci che chiedono responsabilità e cambiamento in un momento di grande crisi globale.

© Metropolitanmagazine.it - Per Gracie Abrams Trump è “Il narcisista più velenoso e vile nella storia dell’umanità”

Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni nel mondo, come le sparatorie di massa di Bondi Beach, in Australia, e della Brown University di Providence, nel Rhode Island, Gracie Abrams ha criticato l’operato di Donald Trump. La cantante ha pubblicato su Instagram il 16 dicembre un post nel quale campeggia la foto della fiamma di una candela, aggiungendo: “ Sono profondamente addolorata per le vittime di Bondi. Le loro famiglie devastate durante la vacanza, in un momento pensato per riunirsi. Sto male per le vittime e per la comunità della Brown. Studenti nel loro campus. Di cosa stiamo parlando? . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Cyndi Lauper rivela quale canzone di Gracie Abrams l’ha fatta commuovere

Leggi anche: "Il cerchio dei giorni" fonde storia e immaginazione, costruendo un racconto epico sulle radici dell'umanità e sul suo desiderio eterno di lasciare un segno nella pietra

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gracie Abrams, 5 cose da sapere sulla cantante del momento (in concerto a Milano il 25 febbraio) - Gracie Abrams è una delle cantautrici che più stanno facendo strada ultimamente, dando prova di come le artiste siano impegnate a ritagliarsi tutto lo spazio che meritano e a sostenersi le une con le ... vanityfair.it

Gracie Abrams, chi è la rivelazione musicale nuova fiamma di Paul Mescal - Questa, poi, è stata decisamente un'ottima estate per la nuova rivelazione della musica: lo scorso 21 giugno, infatti, ha debuttato con The Secret of Us, il suo primo disco in studio. vogue.it

Gracie Abrams, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago - Gracie Abrams farà tappa in Italia con la tournée a supporto dell’album The Secret of Us, distribuito nel giugno dello scorso anno. tg24.sky.it

La nuova stella del pop #GracieAbrams - figlia del regista #JJAbrams - si unisce al coro di critiche rivolte a #DonaldTrump dopo il messaggio del POTUS che asseriva che #RobReiner sia stato ucci*o perché era "ossessionato da lui". La cantante ha espresso - facebook.com facebook

Gracie per HommeGirls, fotografata da Annemarie Kuus x.com