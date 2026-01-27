Il modo in cui il governo italiano cerca di difendere Trump e l’Ice è imbarazzante
Il sostegno del governo italiano a Trump e all’Ice ha suscitato molte critiche, evidenziando una posizione poco chiara e poco trasparente. La mancanza di reazioni da parte di Meloni e Salvini sulle violenze dell’Ice rafforza questa percezione, lasciando spazio a dubbi sulla coerenza delle scelte politiche e sulla tutela dei diritti umani.
Silenzio assoluto di Meloni e Salvini sulle violenze dell'Ice, cui fanno il paio le dichiarazioni imbarazzanti di Tajani. Un silenzio, che dopo giorni di bambini rapiti e incarcerati e attivisti uccisi a sangue freddo, è difficile non pensare sia assenso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Renee Good è la donna uccisa a Minneapolis, Trump difende gli agenti Ice: "Si è comportata in modo orribile"
Renee Nicole Good, 37 anni, madre di tre figli e originaria del Colorado, è stata recentemente uccisa a Minneapolis da agenti federali dell’immigrazione (Ice).
Trump: «Azioni forti se il governo impicca i manifestanti». Teheran: «Cerca pretesto per attaccare» | Bannon: «Raid Usa chirurgici»
Le recenti manifestazioni in Iran, avvenute il 14 gennaio, sono al centro dell’attenzione internazionale.
