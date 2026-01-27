Il modo in cui il governo italiano cerca di difendere Trump e l’Ice è imbarazzante

Il sostegno del governo italiano a Trump e all’Ice ha suscitato molte critiche, evidenziando una posizione poco chiara e poco trasparente. La mancanza di reazioni da parte di Meloni e Salvini sulle violenze dell’Ice rafforza questa percezione, lasciando spazio a dubbi sulla coerenza delle scelte politiche e sulla tutela dei diritti umani.

