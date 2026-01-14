Trump | Azioni forti se il governo impicca i manifestanti Teheran | Cerca pretesto per attaccare | Bannon | Raid Usa chirurgici

Le recenti manifestazioni in Iran, avvenute il 14 gennaio, sono al centro dell’attenzione internazionale. Donald Trump ha commentato le possibili reazioni di Teheran, sottolineando le azioni forti in caso di repressione dei manifestanti. Teheran accusa invece gli Stati Uniti di cercare un pretesto per un attacco. Bannon ha inoltre parlato di un possibile intervento statunitense. Questa situazione evidenzia le tensioni tra Iran e Stati Uniti e le delicate dinamiche regionali.

Le notizie sulle manifestazioni in Iran di mercoledì 14 gennaio, in diretta Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: «Teheran assicura che reagirà in caso di attacco? Lo dissero anche l'ultima volta. Il fine ultimo è vincere, mi piace vincere». Iran, Trump: «Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con Teheran»; Proteste in Iran, le notizie in diretta | Trump: «Azioni forti se il governo impicca i manifestanti». Teheran risponde: «Cerca il pretesto per attaccarci. I morti responsabilità sua e di Israele»; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Migliaia di morti e di arresti, Ilario Piagnerelli ricorda alcune delle vittime; Venezuela, il Senato americano approva la risoluzione per limitare Trump.

