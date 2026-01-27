Il lip balm Lanolips offre una protezione efficace contro il freddo, grazie alla sua formula naturale a base di lanolina. Adatto anche alle zone più secche del corpo, garantisce un effetto lucido e idratante sulle labbra. Un prodotto semplice e affidabile per prendersi cura della propria pelle in ogni stagione.

La storia di Lanolips, il lip balm naturale e sostenibile nato in Australia Kirsten Carriol, fondatrice di Lanolips, ha trascorso l’infanzia in una fattoria in Australia. Suo padre era un allevatore di pecore ed è stato proprio lui a farle scoprire la lanolina, estratta dalla lana e con i medesimi effetti benefici di un olio in termini di idratazione della pelle. Da bambina, infatti, la lanolina era l’unico ingrediente utilizzato in famiglia per nutrire e lenire viso e corpo. Dopo aver provato migliaia di lip balm e aver lavorato per anni nel mondo del beauty, Kristen ha deciso di creare Lano, una linea per la cura della pelle a base di lanolina di alta qualità proveniente da agricoltori australiani e dalle loro pecore, come risposta più naturale alla pelle secca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il lip balm Lanolips è ideale per proteggere le labbra dal freddo

Approfondimenti su Lanolips Protezione

Iniziare l’anno con il balsamo labbra giusto è importante per proteggere e mantenere le labbra idratate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lanolips Protezione

Lanolips, il lip balm per proteggere le labbra dal freddoCon una formula naturale infusa di lanolina, regala un effetto «glass lips» e può essere utilizzato anche sulle zone del corpo più secche. Lo trovate nel nuovo numero di Vanity Fair in edicola dal 4 f ... vanityfair.it

Lanolips è il lip balm di cui avevate bisogno per idratare le labbraLanolips è il lip balm multiuso amatissimo dai beauty creator e dalle star. Nel mondo ne viene venduto uno ogni 30 secondi e ha vinto numerosi premi di bellezza. Il suo punto di forza è l'ingrediente ... vanityfair.it

Dal 4 febbraio arriva in edicola Vanity Fair con un allegato molto interessante: il balsamo labbra Lanolips, disponibile in due varianti. Un’uscita da tenere d’occhio, soprattutto considerando il valore del prodotto. https://www.dimmicosacerchi.it/vanity-fair-balsa - facebook.com facebook