Dopo un anno in cui a dominare sono stati lip liner netti e grafici, spesso a contrasto con il rossetto, il 2026 segna una svolta evidente: le labbra tornano meno definite, più morbide e naturalmente sfumate. Il trend chiave sono le halo lip, una tecnica ispirata all’estetica coreana che privilegia volumi delicati, finish luminosi e colori soffusi, lontani da ogni eccesso. In un panorama beauty sempre più orientato alla “quiet beauty” e alla skincare-first makeup, questa tendenza risponde al desiderio di un look raffinato ma spontaneo. Il trend lanciato dalla make-up artist Nina Park. Non è un caso che la make-up artist più richiesta del momento sia Nina Park, di origini coreane ma cresciuta a New York, oggi considerata una delle voci più influenti del beauty contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le Halo Lip sono le labbra sfumate che domineranno il 2026

