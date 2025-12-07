Propulsori nucleari Luna e Marte Trump scatena la nuova guerra fredda nello spazio contro la Cina

Inviare una missione di astronauti sulla Luna prima che lo faccia la Cina e programmare una presenza di lungo periodo sul nostro satellite, investire sui propulsori nucleari e fare in modo che gli astronauti possano raggiungere Marte. L’ambizioso programma di Jared Isaacman, l’uomo scelto da Donald Trump per guidare la National Aeronautics and Space Administration (NASA) e pronto a ricevere la conferma dal Senato, proietta le ambizioni strategiche della Casa Bianca verso lo spazio e riaccende la competizione tra le grandi potenze. Isaacman, imprenditore attivo nel settore dell’e-commerce, amico di Elon Musk e astronauta per diletto grazie a SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata dallo stesso Musk nel 2002, era stato nominato da Trump alla guida della NASA, una prima volta, nel dicembre 2024, ma la sua candidatura era stata ritirata in seguito alla rottura tra il Capo di Stato americano e Musk. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Propulsori nucleari, Luna e Marte. Trump scatena la nuova guerra fredda nello spazio contro la Cina

Contenuti che potrebbero interessarti

Francia: droni su base nucleare, militari aprono il fuoco Cinque droni non identificati hanno sorvolato giovedì sera la Île Longue, la base della marina francese che ospita sottomarini nucleari della forza di deterrenza. I militari hanno attivato i sistemi di difesa e - facebook.com Vai su Facebook

Propulsori nucleari, Luna e Marte. Trump scatena la nuova guerra fredda nello spazio contro la Cina - Inviare una missione di astronauti sulla Luna prima che lo faccia la Cina e programmare una presenza di lungo periodo sul nostro satellite, investire sui ... Segnala ilfattoquotidiano.it

La Cina e le corse allo spazio: la Luna, Marte e la “supremazia orbitale” che passa per migliaia di satelliti - La Repubblica Popolare Cinese ha recentemente lanciato in orbita i primi satelliti che andranno a comporre la “Three Body Computing Constellation”, un supercomputer dotato di intelligenza artificiale ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Luna, Marte e Space Rider, lo spazio europeo a Le Bourget - Un modello del rover destinato alla superficie di Marte e quello del lander Argonaut per la Luna, accanto alla futura navetta riutilizzabile Space Rider e ai lanciatori Ariane 6 e Vega C: sono i ... Lo riporta ansa.it

Bacio celeste tra Luna e Marte, l'evento raro sei cieli: cos'è e quando vedere la "congiunzione" - Il nostro satellite naturale, in fase crescente, si avvicinerà prospetticamente a Marte, il pianeta rosso per eccellenza, creando un colpo d’occhio che potrà essere ammirato a occhio nudo in tutta ... Si legge su leggo.it

L'IA come consulente medico per missioni spaziali su Luna e Marte - Le future missioni spaziali di lunga durata, come quelle dirette sulla Luna e su Marte, potrebbero avere un consulente medico molto speciale: un sistema basato sull'Intelligenza Artificiale progettato ... Si legge su ansa.it

In Italia si studia il riso spaziale che verrà portato sulla Luna e Marte: «Avrà foglie tenere e crescerà in due mesi» - Un riso proteico e “spaziale”, pensato per crescere nelle basi che verranno costruite sulla Luna e su Marte. Si legge su corriere.it