Un movimento di oltre mille cittadini e associazioni come Esplora si mobilita per mantenere aperta una piscina, opponendosi alla chiusura prevista. La loro azione mira a preservare uno spazio essenziale per lo sport e l’inclusione sociale di persone disabili, sottolineando l’importanza di un servizio pubblico che favorisca la partecipazione di tutti.

Si muovono i cittadini, oltre un migliaio, e si muovono anche le associazioni che sostengono nello sport persone disabili, nello specifico Esplora. Insieme per chiedere alla Provincia di non chiudere la piscina pubblica al Flaminio. Ieri si è tenuto l’incontro atteso dal comitato per la tutela delle vecchia piscina, e la Provincia, proprietaria dell’immobile. Il precedente gestore, il Comune, ha deciso di terminare la propria attività con marzo, lanciando di fatto l’apertura del nuovo polo natatorio a Viserba. Ma la resistenza di chi utilizza l’impianto al Flaminio prosegue, nel tentativo di cercare una soluzione alternativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il fronte per salvare la piscina: "Cancelliamo la data di chiusura"

La piscina comunale di via XI Febbraio 1849 chiuderà i battenti il 31 marzo, segnando la fine di un punto di riferimento storico per la comunità.

