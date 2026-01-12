La storica piscina verso la chiusura Rinascita Civica | A nulla sono servite le 1.300 firme raccolte

La piscina comunale di via XI Febbraio 1849 chiuderà i battenti il 31 marzo, segnando la fine di un punto di riferimento storico per la comunità. Nonostante le 1.300 firme raccolte a sostegno della sua riapertura, le concessioni comunali sono state ufficialmente revocate. La decisione coinvolge associazioni sportive, scuole e enti, che dovranno programmare nuove alternative per le attività legate all'impianto.

Il 31 marzo sarà l'ultimo giorno di apertura della storica piscina comunale di via XI Febbraio 1849. La comunicazione formale è avvenuta stamane alle associazioni sportive, agli istituti scolasti e agli enti, pertanto tutte le concessioni comunali rilasciate per tale impianto scadranno in questa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Fotovoltaico a terra tra Paradigna e via Benedetta: 300 firme raccolte e un esposto in Procura

Leggi anche: Stranger Things 5: i fan chiedono le scene tagliate, la petizione verso le 300.000 firme

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Piscina chiusa a Crotone, Consiglieri invocano una Commissione d’inchiesta - La chiusura dell'unico impianto natatorio cittadino ha aperto una ferita profonda trasformandosi in un caso politico che agita i corridoi del municipio di Crotone. cn24tv.it