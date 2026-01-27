Stefano Lodovichi condivide riflessioni sul suo lavoro, sottolineando l’importanza del cuore rispetto agli algoritmi. Nell’intervista si parla di set, ispirazioni e del ruolo del cinema come forma di collettività. Un approfondimento che mette in luce come le storie e le emozioni siano al centro del processo creativo, andando oltre le tecnologie e i trend attuali.

Di set e di ispirazioni, di fantasmi e di curiosità. E poi Alberto Sordi, il cinema come collettività e quelle storie da cui non vorresti mai più uscire. Mezz'ora con il regista del film rivelazione Netflix. "Scusa il ritardo, ma ero impegnato con un provino", dice Stefano Lodovichi non appena si collega su Zoom per la nostra intervista. Sempre gentile, preparato e mai banale (no, non è scontato) ritroviamo il regista a tre anni da Christian - serie tv finita troppo presto -, tornato con Il Falsario, film Netflix che racconta la storia - a metà tra verità e finzione - di Antonio "Toni" Chichiarelli, indefinibile figura (e per questo efficace) che ha (ri)scritto, sotto traccia, eventi epocali nella Roma a degli anni Settanta e Ottanta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Falsario, intervista a Stefano Lodovichi: “Ma quale algoritmo, è il cuore che fa la differenza”

Il 23 gennaio su Netflix debutta “Il Falsario”, un film tv diretto da Stefano Lodovichi e ispirato alla vicenda di Antonio Chichiarelli, noto come Toni, un falsario romano attivo negli anni ’70 e ’80.

