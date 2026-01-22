Il Falsario intervista a Pietro Castellitto e al regista Stefano Lodovichi 

Il 23 gennaio su Netflix debutta “Il Falsario”, un film tv diretto da Stefano Lodovichi e ispirato alla vicenda di Antonio Chichiarelli, noto come Toni, un falsario romano attivo negli anni ’70 e ’80. Nell’intervista, Pietro Castellitto e il regista approfondiscono i temi del film, basato su una storia vera che coinvolge criminalità e servizi segreti. Un’occasione per conoscere meglio una vicenda intricata e significativa della storia italiana recente.

Su Netflix arriva il 23 gennaio “Il Falsario”. Diretta da Stefano Lodovichi, il film tv si ispira alla storia vera di Antonio Chichiarelli, detto Toni, un falsario romano degli anni 70 e 80 noto per il suo legame con la criminalità e i servizi segreti. Ad interpretarlo è Pietro Castellitto. Il suo straordinario talento si intreccia rapidamente con eventi cruciali della storia italiana: dal sequestro Moro alle vicende della Banda della Magliana. Da questo incontro con l’ombra e il potere nasce la sua trasformazione nel più celebre falsificatore di sempre, fino a diventare un personaggio chiave in uno dei misteri più oscuri e irrisolti del Paese, quello che ancora oggi circonda il rapimento e l’assassinio dell’ex segretario della Democrazia Cristiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Pietro Castellitto e Stefano Lodovichi, dalla 1100 alla MerakPietro Castellitto e Stefano Lodovichi raccontano la trasformazione di un giovane dalla Fiat 1100 all’affascinante Maserati Merak.

