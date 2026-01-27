Il Centro Trapianti di Modena protagonista di Elisir su Rai Tre

Il Centro Trapianti di Modena, diretto dal prof. Fabrizio Di Benedetto, sarà protagonista della trasmissione Elisir su Rai Tre mercoledì 28 gennaio 2026. L’appuntamento, condotto da Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella, approfondirà le attività e le innovazioni nel campo dei trapianti. La partecipazione offre un’occasione per conoscere meglio il ruolo di questa struttura nel panorama sanitario italiano.

Il Centro Trapianti dell'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Modena, diretto dal prof. Fabrizio Di Benedetto, sarà protagonista mercoledì 28 gennaio 2026 della puntata di Elisir condotta da Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella che va in onda su Rai 3 a partire dalle 10,50.

