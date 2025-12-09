Gabriele Ciancuto il 14enne prodigio della divulgazione scientifica protagonista su Rai tre
Andrà in onda venerdì 12 dicembre alle 20,15 su Rai 3, all’interno della trasmissione “Nuovi eroi”, il documentario dedicato a Gabriele Ciancuto, giovane talento 14enne umbro di Amelia, con origini di Celleno, già insignito dell’onorificenza di alfiere della repubblica dal presidente Sergio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
