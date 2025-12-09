Gabriele Ciancuto il 14enne prodigio della divulgazione scientifica protagonista su Rai tre

9 dic 2025

Andrà in onda venerdì 12 dicembre alle 20,15 su Rai 3, all’interno della trasmissione “Nuovi eroi”, il documentario dedicato a Gabriele Ciancuto, giovane talento 14enne umbro di Amelia, con origini di Celleno, già insignito dell’onorificenza di alfiere della repubblica dal presidente Sergio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

