Armato di bastone danneggia 5 auto parcheggiate e una vetrina | arrestato

Milanotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha danneggiato cinque auto parcheggiate in strada e la vetrina di un negozio in pochi istanti. Si è conclusa con l'arresto la serata di un ragazzo di 24 anni, cittadino egiziano, a Milano.Distrugge le auto in strada: arrestatoPoco prima della mezzanotte di venerdì 28 novembre, in via Paganini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

