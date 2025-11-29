Armato di bastone danneggia 5 auto parcheggiate e una vetrina | arrestato
Ha danneggiato cinque auto parcheggiate in strada e la vetrina di un negozio in pochi istanti. Si è conclusa con l'arresto la serata di un ragazzo di 24 anni, cittadino egiziano, a Milano.Distrugge le auto in strada: arrestatoPoco prima della mezzanotte di venerdì 28 novembre, in via Paganini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il bastone, la gonna ampia, il foulard al collo, le scarpe con il tacco comodo. Ecco le immagini dell’uomo, che travestito dalla madre morta da anni, si era presentato in comune per rinnovare la carte di identità scaduta che serviva a riscuotere la pensione. Per ri - facebook.com Vai su Facebook