Ieri in Campania | Ombre sul suicidio del notaio Santangelo buone notizie per i lavoratori Hanon Systems

Da anteprima24.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa giornata in Campania, si segnalano eventi di rilievo, tra cui la tragica notizia del suicidio del notaio Santangelo e aggiornamenti positivi per i lavoratori di Hanon Systems. Di seguito, un breve riepilogo delle principali notizie della regione, con particolare attenzione alle vicende che coinvolgono la comunità locale e le recenti attività elettorali a Avellino.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedi 26 gennaio 2026. Avellino – Avellino  la campagna elettorale entra nel vivo e lo fa a colpi di manifesti 6×3. Nelle ultime ore, infatti, sono comparsi  i grandi cartelloni affissi dal consigliere comunale uscente Pd Nicola  Giordan o, un’iniziativa che molti leggono come un segnale politico chiaro in vista delle prossime elezioni amministrative anche al netto dei problemi interni al Pd, oltre che a tutto il campo largo.   (LEGGI QUI) Benevento – Buone notizie per i  lavoratori  della  Hanon Systems  di  Benevento,  con sede in  contrada Olivola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania ombre sul suicidio del notaio santangelo buone notizie per i lavoratori hanon systems

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Ombre sul suicidio del notaio Santangelo, buone notizie per i lavoratori Hanon Systems

Approfondimenti su Campania Avellino

Crisi Hanon Systems, Civico 22 e i candidati Dem Cacciano e Razzano: “Vicini ai lavoratori”

FOTO/ Vertenza Hanon Systems, mons. Accrocca lancia un appello agli industriali: “Sposate questo territorio”

In seguito alla scadenza degli ammortizzatori sociali nel dicembre scorso, la vertenza Hanon Systems rimane al centro dell’attenzione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Campania Avellino

Argomenti discussi: La Campania cresce, ma i giovani continuano ad emigrare; Ultime novità sulle tendenze emergenti: un'analisi approfondita del futuro che ci attende nel settore.; Ieri in Campania: Ombre sul suicidio del notaio Santangelo, buone notizie per i lavoratori Hanon Systems.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.