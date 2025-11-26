Tottenham crisi Frank | dagli applausi di agosto al rischio esonero
Dopo le prime tre partite della stagione 2025-26, il Tottenham pensava di aver trovato la strada giusta. Sotto la guida del nuovo allenatore Thomas Frank, gli Spurs avevano sfiorato la Supercoppa UEFA ai rigori contro il Paris Saint-Germain, travolto il Burnley all’esordio in Premier League e demolito il Manchester City di Guardiola all’Etihad. Tre mesi più tardi, lo scenario è capovolto. La fiducia iniziale si è trasformata in scetticismo diffuso, quando non in aperta ostilità. La squadra è stata fortunata a perdere solo 1-0 con il Chelsea a inizio novembre e non ha nulla da recriminare dopo il pesantissimo 4-1 incassato nel derby con l’Arsenal. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nella 12ª giornata di Premier League, l'Arsenal travolge il Tottenham per 4-1 nel derby del nord di Londra grazie alla tripletta di Eze e al gol di Trossard, e si conferma in testa alla Premier League, mentre la rete degli Spurs è stata siglata da un gran gol di Rich - facebook.com Vai su Facebook
Tottenham, Frank: "I ragazzi vogliono ripetersi contro un PSG pieno di campioni" - A Udine infatti si sfideranno il Paris Saint Germain, vincitore della Champions League, e il Tottenham, ... Da tuttomercatoweb.com
Il Tottenham è una polveriera: i giocatori ignorano Thomas Frank mentre escono da campo, poi chiedono scusa - I buoni risultati e il gioco della squadra lasciavano presagire una stagione più costante rispetto alla precedente, ma non è stato così. Si legge su fanpage.it
Tottenham, Frank chiaro sul 2-2 col Brighton: "Saremmo dovuti essere noi i vincitori" - È il primo pareggio stagionale per gli Spurs nel duello odierno contro il Brighton fuori casa (terminato 2- Come scrive tuttomercatoweb.com