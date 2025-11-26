Dopo le prime tre partite della stagione 2025-26, il Tottenham pensava di aver trovato la strada giusta. Sotto la guida del nuovo allenatore Thomas Frank, gli Spurs avevano sfiorato la Supercoppa UEFA ai rigori contro il Paris Saint-Germain, travolto il Burnley all’esordio in Premier League e demolito il Manchester City di Guardiola all’Etihad. Tre mesi più tardi, lo scenario è capovolto. La fiducia iniziale si è trasformata in scetticismo diffuso, quando non in aperta ostilità. La squadra è stata fortunata a perdere solo 1-0 con il Chelsea a inizio novembre e non ha nulla da recriminare dopo il pesantissimo 4-1 incassato nel derby con l’Arsenal. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Tottenham, crisi Frank: dagli applausi di agosto al rischio esonero