I vicini di casa non la sentono da giorni e lanciano l'allarme donna trovata morta in casa | giallo a Udine

Una donna di 75 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Cadore, a Udine. I vicini di casa, non sentendola da giorni, hanno allertato le autorità. Il corpo si trovava in stato di decomposizione, e le circostanze del decesso sono al centro di un'indagine. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause di questa scomparsa improvvisa.

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Udine, dopo che i vicini avevano segnalato l'assenza prolungata.

