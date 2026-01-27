I pronostici di mercoledì 28 gennaio | ultima giornata Champions League

La penultima giornata della fase a gironi di Champions League si svolge mercoledì 28 gennaio, con tutte le partite in programma alle 21:00. Questi incontri determinano le squadre qualificate agli ottavi di finale, rappresentando un momento cruciale nel torneo. È importante seguire gli sviluppi per comprendere le possibili qualificazioni e le conseguenze sulla classifica finale del girone.

I pronostici di mercoledì 28 gennaio, ci sono le diciotto partite dell’ultima giornata della League Phase di Champions League Grande serata di Champions League in arrivo con tutte le partite dell’ultima giornata della League Phase che si giocheranno in contemporanea a partire dalle 21:00. Per il momento i verdetti ufficiali sono questi: (Ansa Foto) – IlVeggente.it Qualificate agli ottavi di finale: Arsenal e Bayern Monaco. Qualificate agli ottavi di finale o agli spareggi della fase a eliminazione diretta: Atalanta, Atlético Madrid, Barcellona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting CP e Tottenham. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Mercoledì 21 gennaio si disputano le ultime nove partite della penultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Pronostico, Schedina Mercoledì: poker di match per gli ultimi 90 minuti in Champions League a 12.61La Schedina Mercoledì 28 Gennaio ci porta sull'ultima giornata della fase campionato di Champions League: pronostici e quote. assopoker.com

I pronostici di martedì 27 gennaio: Bundesliga, Coppa Italia, League One e League TwoI pronostici di martedì 27 gennaio, in attesa della Champions League ci sono Bundesliga, Coppa Italia, League One e League Two ... ilveggente.it

