I pronostici di mercoledì 5 novembre, si chiude la quarta giornata della League Phase di Champions League, in campo Inter e Atalanta Il calendario continua ad essere in discesa per un’ Inter che finora, nella League Phase di Champions League, si è imposta sugli avversari affrontati (Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise) producendo il minimo sforzo e ottenendo il massimo risultato. Vittoria per 2-0 all’esordio in Olanda, un comodo 3-0 rifilato a San Siro ai cechi e goleada in Belgio (0-4) al termine di un match senza storia. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 5 novembre: ancora Champions League