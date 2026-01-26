Forza Horizon 6 sceglie il Giappone a maggio su console e PC

Forza Horizon 6 sarà disponibile dal 19 maggio su Xbox Series X|S e PC, con accesso immediato tramite Game Pass. Il nuovo capitolo della serie si svolge in Giappone, offrendo un’ampia varietà di percorsi e ambientazioni. Xbox Game Studios e Playground Games confermano un’esperienza di guida realistica e coinvolgente, pensata per appassionati e nuovi giocatori. L’uscita rappresenta un importante aggiornamento per gli appassionati di racing e giochi di mondo aperto.

(Adnkronos) – Xbox Game Studios e Playground Games hanno ufficializzato il debutto di Forza Horizon 6, fissato per il prossimo 19 maggio su Xbox Series XS e PC, con disponibilità immediata nel catalogo Game Pass. La notizia più rilevante sul fronte della distribuzione riguarda l'apertura al mondo Sony, con il titolo che approderà su PlayStation 5 nel corso del 2026. L'offerta commerciale si divide tra la versione Standard e la Premium; quest'ultima garantisce l'accesso anticipato al 15 maggio, oltre a includere due espansioni post-lancio, il pacchetto "Italian Passion" e lo status di VIP per accelerare i progressi all'interno del festival.

