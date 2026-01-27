Gwyneth Paltrow condivide sui social come ha imparato a gestire l’ansia, condividendo strategie e rituali efficaci, alla portata di tutti. A 53 anni, l’attrice italiana si apre sulla sua esperienza personale, offrendo spunti utili per affrontare le situazioni di stress quotidiano in modo sobrio e naturale.

A 53 anni, Gwyneth Paltrow è consapevole della sua tendenza all’ansia e, nel tempo, ha imparato a tenerla sotto controllo, complici alcuni rituali (tanto semplici, quanto efficaci). L’attrice americana, due volte mamma e founder della piattaforma Goop si è aperta sull’argomento rispondendo su Instagram alle domande dei suo follower durante una session e Ask Me Anything. Al quesito «Come gestisci l’ansia?», Gwyneth Paltrow ha risposto così: « Cerco di pensare alle cose per cui sono grata, respirare profondamente, fare passeggiate nella natura, urlare nei cespugli ed essere gentile con me stessa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gwyneth Paltrow racconta sui social come ha imparato a gestire l’ansia

