Gwyneth Paltrow tra ansia e pensieri intrusivi | La mia salvezza è la famiglia

G wyneth Paltrow ha confessato pochi giorni fa nel suo podcast che da almeno un paio d’anni deve convivere con ansia e pensieri intrusivi. L’attrice ha raccontato apertamente delle difficoltà legate alla salute mentale, spiegando che sperimenta quotidianamente un malessere psichico: «pensieri indesiderati che tornano», attacchi di ansia e difficoltà a gestirli. Luppolo, l’antico alleato naturale contro ansia e menopausa X Leggi anche › Claudia Gerini racconta sui social la sua esperienza con la perimenopausa › Ansia: tutto quello che si dovrebbe sapere per farsela amica Un disagio che, secondo lei, dipende molto dal fatto di essere un personaggio pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gwyneth Paltrow tra ansia e pensieri intrusivi: «La mia salvezza è la famiglia»

Approfondisci con queste news

Gwyneth Paltrow compie 53 anni: perché piace così tanto al pubblico maschile?

Gwyneth Paltrow compie 53 anni: perché piace così tanto al pubblico maschile?

Gwyneth Paltrow e la sindrome da people pleaser: «Nella mia vita non sono mai riuscita a dire le cose scomode»

Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow sul set di Marty Supreme (2025) di Josh Safdie - facebook.com Vai su Facebook

Era presente anche Gwyneth Paltrow, ex fidanzata del suo ex marito Brad Pitt con cui era stata sposata dal 2000 al 2005 #JenniferAniston Vai su X

Gwyneth Paltrow, una mamma come tante: anche lei alle prese con l'ansia dei figli adolescenti - E così ha pubblicato nelle Stories del suo profilo la casella «fammi una domanda» rispondendo a varie ... Lo riporta vanityfair.it

Nel suo podcast Gwyneth Paltrow si confessa: «L'ansia è entrata nella mia vita per la prima volta» - Gwyneth Paltrow sta attraversando un periodo difficile, segnato da una nuova e inaspettata compagna: l'ansia. Come scrive bluewin.ch

Gwyneth Paltrow si confessa: «L'ansia è entrata nella mia vita per la prima volta» - Gwyneth Paltrow sta attraversando un periodo difficile, segnato da una nuova e inaspettata compagna: l'ansia. Da msn.com