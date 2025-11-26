Un viaggio per scoprire le eccellenze della Tuscia con degustazioni di olio vino e formaggio

A novembre e dicembre, in quattro borghi della Tuscia, è fissato l'appuntamento con "Gustando il territorio: sapori, immagini e tradizioni antiche", un progetto di PromoCulture, realizzato in collaborazione con PromoTuscia.L'iniziativa, completamente gratuita, valorizza le eccellenze.

