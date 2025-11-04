Prove Invalsi 2025 classi seconde primaria | il 66% degli alunni raggiunge il livello base in italiano le femmine più brave dei maschi Il 67% in matematica I dati
Comprendere, fin dai primi anni di scuola, dove si collocano bambini e bambine in termini di competenze linguistiche e logico-matematiche è cruciale, non solo per il percorso scolastico ma anche per il loro futuro. Italiano e Matematica sono due aree che, se rafforzate sin dall'inizio, possono fare la differenza nel tempo.
