Guendalina Cappellano è la figlia di Rosanna Fratello, cantante italiana degli anni Settanta. Riservata e lontana dai riflettori, si conoscono poche informazioni sulla sua vita privata, sul suo lavoro e sulla sua età. In questo articolo vengono raccolti i principali dettagli disponibili, offrendo un quadro chiaro e sobrio di questa figura meno nota del panorama musicale italiano.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta. Sono viva grazie alla medicina e alla danza» Riservata e lontana dai riflettori, Guendalina Cappellano è la figlia unica della celebre cantante degli anni Settanta: tutto quello che c’è da sapere su di lei Guendalina Cappellano è la figlia unica di Rosanna Fratello, una delle voci più iconiche della musica italiana degli anni Settanta. Nonostante la grande popolarità della madre, Guendalina ha sempre scelto una vita discreta, mantenendosi lontana dal mondo dello spettacolo e dai riflettori mediatici. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Guendalina Cappellano, chi è la figlia di Rosanna Fratello: età, lavoro e vita privata

Approfondimenti su Guendalina Cappellano

Pino Cappellano, anche noto come Giuseppe Cappellano, è sposato con la cantante Rosanna Fratello dal 1975.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Guendalina Cappellano

Guendalina Tavassi, chi è il marito Federico Perna / Quando l’ho conosciuto mi ha preso un colpo…Guendalina Tavassi è sposata con il marito Federico Perna ed i due sono profondamente legati. La showgirl sarà tra gli ospiti di Storie di Donne al Bivio. Federico Perna è il marito della showgirl e ... ilsussidiario.net

Chi è Guendalina, figlia di Gloria Guida: Mamma ha rinunciato alla carriera per me/ Io non l’avrei fatto…Guendalina, figlia di Gloria Guida e Johnny Dorelli, si racconta a La Volta Buona tra famiglia e percorso professionale. Il binario tra carriera e famiglia in alcuni casi può essere unico, in altri no ... ilsussidiario.net