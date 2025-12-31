Chi sono il marito e la figlia di Rosanna Fratello Pino Cappellano e Guendalina

Pino Cappellano, anche noto come Giuseppe Cappellano, è sposato con la cantante Rosanna Fratello dal 1975. Insieme, hanno una figlia di nome Guendalina. La coppia ha mantenuto una vita privata discreta, lontana dai riflettori. Rosanna Fratello è una figura nota nel panorama musicale italiano, mentre Pino Cappellano e Guendalina sono meno presenti nel mondo pubblico.

Pino Cappellano, Giuseppe Cappellano, è sposato con la cantante Rosanna Fratello dal lontano 1975. Fino al 2014 il marito di Rosanna Fratello si è occupato personalmente di una pasticceria di Como, città dove lui e la moglie vivono ancora. In seguito non sappiamo quale sia stata la sua professione ma lui ama comunemente definirsi " fotografo della domenica ", poiché da sempre coltiva una grandissima passione per la fotografia. " Pino è stato l'unico uomo della mia vita, sono fortunatissima. Ho sempre salvaguardato la mia famiglia, è tutto ", ha detto Rosanna Fratello intervistata a Verissimo Rosanna Fratello e il marito Pino Cappellano si sono conosciuti da giovanissimi per poi sposarsi nel 1975 e diventare genitori, due anni dopo, della figlia Guendalina.

