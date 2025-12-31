Chi sono il marito e la figlia di Rosanna Fratello Pino Cappellano e Guendalina

Da metropolitanmagazine.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pino Cappellano, anche noto come Giuseppe Cappellano, è sposato con la cantante Rosanna Fratello dal 1975. Insieme, hanno una figlia di nome Guendalina. La coppia ha mantenuto una vita privata discreta, lontana dai riflettori. Rosanna Fratello è una figura nota nel panorama musicale italiano, mentre Pino Cappellano e Guendalina sono meno presenti nel mondo pubblico.

Pino Cappellano, Giuseppe Cappellano, è sposato con la cantante  Rosanna Fratello  dal lontano  1975. Fino al 2014 il marito di Rosanna Fratello si è occupato personalmente di una  pasticceria di Como, città dove lui e la moglie vivono ancora. In seguito non sappiamo quale sia stata la sua professione ma lui ama comunemente definirsi “ fotografo della domenica “, poiché da sempre coltiva una grandissima passione per la fotografia. “ Pino è stato l’unico uomo della mia vita, sono fortunatissima. Ho sempre salvaguardato la mia famiglia, è tutto “, ha detto  Rosanna Fratello  intervistata a  Verissimo Rosanna Fratello e il marito Pino Cappellano  si sono conosciuti da giovanissimi per poi  sposarsi nel 1975  e diventare genitori, due anni dopo, della  figlia Guendalina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono il marito e la figlia di rosanna fratello pino cappellano e guendalina

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono il marito e la figlia di Rosanna Fratello, Pino Cappellano e Guendalina

Leggi anche: Chi è il marito di Rosanna Banfi, Fabio Leoni, e chi sono i figli Virginia e Pietro: “Sono la mia forza”

Leggi anche: Chi sono l’ex marito e chi era il compagno di Margaret Atwood, Jim Polk e Graeme Gibson (padre della figlia Eleanor)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: chi era/ Insieme fin da ragazzi: poi le nozze nel 1962; Chi sono la moglie e i figli di Davide Tizzano: Roberta, Rosanna, Vittoria e Giuseppe Leone; Chi è Luca, marito di Rosanna della Lombardia ad Affari tuoi.

sono marito figlia rosannaChi sono la moglie e i figli di Davide Tizzano: Roberta, Rosanna, Vittoria e Giuseppe Leone - Quando muore un personaggio pubblico, succede sempre la stessa cosa: per un attimo i riflettori si spostano dalla carriera, dalle vittorie, dalle cariche, e finiscono su chi resta. alphabetcity.it

sono marito figlia rosannaChi è Luca, marito di Rosanna della Lombardia ad Affari tuoi - Nella puntata di Affari tuoi in onda domenica 28 dicembre, i riflettori sono puntati sulla sfida della Lombardia. tag24.it

Chi è il marito di Rosanna Banfi, Fabio Leoni, e chi sono i figli Virginia e Pietro: "Sono la mia forza" - Rosanna Banfi ha raccontato molte volte come ha conosciuto il marito Fabio Leoni, l’attrice, figlia di Lino Banfi, ha spiegato che è stata una coppia di amici a presentarli, lui lavorava come operator ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.