Inter stop Barella | affaticamento muscolare salta la trasferta in Germania

L’Inter comunica che Nicolò Barella non prenderà parte alla trasferta in Germania a causa di un affaticamento muscolare. L’assenza del centrocampista si rende necessaria dopo l’ultimo allenamento, che ha evidenziato la sua condizione fisica. La società monitorerà la sua situazione e aggiornerà sui tempi di recupero.

Brutte notizie dall’ultimo allenamento dell’Inter prima della partenza per la Germania. Nicolò Barella non sarà a disposizione per la trasferta europea: il centrocampista ha alzato bandiera bianca dopo la seduta di rifinitura. Lo staff medico nerazzurro ha riscontrato un affaticamento muscolare e, in accordo con l’allenatore Cristian Chivu, ha deciso per lo stop precauzionale. Barella non prenderà parte alla gara in programma in Germania, con lo staff che valuterà nelle prossime ore i tempi di recupero. Un’assenza pesante per l’ Inter, che perde uno dei suoi riferimenti principali in mezzo al campo proprio alla vigilia di una sfida delicata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

