In questo articolo si analizzano i guadagni di due content creator su OnlyFans, che avrebbero incassato circa 800mila euro in cinque anni senza dichiararli al Fisco. La vicenda evidenzia le implicazioni fiscali legate ai redditi online e il rischio di sanzioni per chi non rispetta gli obblighi tributari.

Pisa, 27 gennaio 2026 – In 5 anni avrebbero incassato complessivamente 800mila euro online, sui social e in particolare sulla piattaforma OnlyFans, senza però dichiarare i proventi al Fisco. Ora però le due content creator residenti nella provincia di Pisa, dovranno restituire all’Erario una somma stimata tra 400 e 450mila euro, cifra che sarà definita con precisione dall’Agenzia delle Entrate. Contenuti digitali per adulti, oltre 90mila follower. Le due donne, una 30enne pisana e una 46enne di origini bulgare, sono ben conosciute nel settore dei contenuti digitali per adulti e possono contare su oltre 90mila follower complessivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guadagni stellari (mai dichiarati) su OnlyFans, ma per le due content creator arriva il conto da pagare

Approfondimenti su Pisa OnlyFans

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Guadagni su OnlyFans Devi aprire Partita IVA: è attività d’impresa, non occasionale.

Ultime notizie su Pisa OnlyFans

Guadagni stellari (mai dichiarati) su OnlyFans, ma per le due content creator arriva il conto da pagareLe due donne, una 30enne e una 46enne, avrebbero incassato oltre 800mila euro in 5 anni. Ora dovranno restituire all’Erario una somma stimata tra i 400 e i 450mila euro ... lanazione.it

800mila euro di guadagni su OnlyFans non dichiarati: Finanza becca due influencerUn flusso costante di abbonamenti online, migliaia di follower e compensi incassati lontano dai radar fiscali. È il quadro emerso al termine di due distinte ... pupia.tv

La Marina statunitense ha bloccato un’altra nave. Trump promette alla lobby guadagni stellari, ma gli credono in pochi. Machado a breve dal tycoon. Prima delegazione Usa a Caracas - facebook.com facebook