Guadagni stellari mai dichiarati su OnlyFans ma per le due content creator arriva il conto da pagare

Da lanazione.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo articolo si analizzano i guadagni di due content creator su OnlyFans, che avrebbero incassato circa 800mila euro in cinque anni senza dichiararli al Fisco. La vicenda evidenzia le implicazioni fiscali legate ai redditi online e il rischio di sanzioni per chi non rispetta gli obblighi tributari.

Pisa, 27 gennaio 2026 – In 5 anni avrebbero incassato complessivamente  800mila euro online, sui social e in particolare sulla piattaforma OnlyFans, senza però dichiarare i proventi al Fisco. Ora però le due content creator residenti nella provincia di Pisa, dovranno restituire all’Erario una somma stimata tra 400 e 450mila euro, cifra che sarà definita con precisione dall’Agenzia delle Entrate.  Contenuti digitali per adulti, oltre 90mila follower. Le due donne, una 30enne pisana e una 46enne di origini bulgare, sono ben conosciute nel settore dei contenuti digitali per adulti e possono contare su oltre 90mila follower complessivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

guadagni stellari mai dichiarati su onlyfans ma per le due content creator arriva il conto da pagare

© Lanazione.it - Guadagni stellari (mai dichiarati) su OnlyFans, ma per le due content creator arriva il conto da pagare

Approfondimenti su Pisa OnlyFans

Creator e agenzie OnlyFans in Italia: come smascherare le ghost creator?

La “tassa etica” colpisce i creator di OnlyFans: chi deve pagare l’imposta extra del 25% sui contenuti pornografici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Guadagni su OnlyFans Devi aprire Partita IVA: è attività d’impresa, non occasionale.

Video Guadagni su OnlyFans? Devi aprire Partita IVA: è attività d’impresa, non occasionale.

Ultime notizie su Pisa OnlyFans

guadagni stellari mai dichiaratiGuadagni stellari (mai dichiarati) su OnlyFans, ma per le due content creator arriva il conto da pagareLe due donne, una 30enne e una 46enne, avrebbero incassato oltre 800mila euro in 5 anni. Ora dovranno restituire all’Erario una somma stimata tra i 400 e i 450mila euro ... lanazione.it

guadagni stellari mai dichiarati800mila euro di guadagni su OnlyFans non dichiarati: Finanza becca due influencerUn flusso costante di abbonamenti online, migliaia di follower e compensi incassati lontano dai radar fiscali. È il quadro emerso al termine di due distinte ... pupia.tv

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.