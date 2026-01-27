Grottaminarda appuntamento con CineLab | masterclass di storia del cinema afroamericano

La masterclass di storia del cinema afroamericano organizzata a Grottaminarda offre un'opportunità di approfondimento sulle influenze culturali e artistiche di questa importante figura nel settore cinematografico. L'evento, rivolto a professionisti e appassionati, si svolge presso il Hoo-o Lab, contribuendo a valorizzare la conoscenza e il dialogo sulla storia del cinema afroamericano.

Secondo appuntamento del CineLab al Hoo-o Lab di Grottaminarda dedicato ai protagonisti della filiera della produzione e formazione cinematografica.Masterclass con Rosario GalloneDomenica primo febbraio alle ore 17.30 è prevista la Masterclass con Rosario Gallone, storico fondatore e docente di.

