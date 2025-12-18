CineLab a Grottaminarda masterclass con l' attore Walter Lippa
Il 22 dicembre a Grottaminarda prende il via “CinemaLab”, il nuovo corso di formazione cinematografica. La prima masterclass vedrà protagonista Walter Lippa, attore napoletano che condividerà la sua esperienza e si confronterà con i partecipanti sul mondo del cinema. Un'occasione unica per apprendere, ispirarsi e approfondire il mestiere dell’attore attraverso il confronto diretto con un professionista del settore.
Lunedì 22 dicembre è prevista la prima Masterclass del nuovo Corso di formazione Cinematografico “CinemaLab” in cui si avrà la presenza dell’attore napoletano Walter Lippa il quale, oltre a raccontare la sua storia ed evoluzione professionale, dialogherà con i partecipanti sul rapporto che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
