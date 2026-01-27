Una ragazza di 17 anni si trova ad affrontare una gravidanza inaspettata. Molte giovani in questa situazione si sentono sole e confuse, perché i racconti che sentono spesso non rispecchiano quello che vivono realmente. La realtà è fatta di scelte difficili e di emozioni forti. È importante capire cosa significa essere incinta prima dei 18 anni e quali passi fare per affrontare questa fase.

Sulla gravidanza (ma anche la genitorialità) in tanti hanno certezze, molte delle quali non coincidono con quanto i protagonisti vivono e sperimentano. Di certo, riprendendo le parole del documento del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università di Padova c’è che la nascita di un bambino è un evento che incide profondamente nella vita concreta, emotiva e relazionale di una donna. Ma non tutte riescono ad accogliere la loro maternità. Le cause? Molteplici e non necessariamente oggetto di giudizio. Molte di queste situazioni sono riconducibili alla gravidanza precoce, quella gestazione che avviene in una donna tra la pubertà e il compimento dei 19 anni. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Gravidanza precoce: cose da sapere se sei incinta prima dei 18 anni

