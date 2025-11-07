Skincare sicura in gravidanza | le sostanze da evitare e cose importantii da sapere

Tra i cambiamenti fisici che avvengono durante la gravidanza ci sono anche quelli legati alle problematiche cutanee. Come spiegato dall’ American Academy of Dermatology (AAD), i cambiamenti ormonali tipici di questo periodo possono scatenare diverse conseguenze. Dall’ acne al melasma passando per smagliature, vene varicose e pelle secca e sensibile, sono diverse le condizioni che peggiorano l’aspetto del proprio viso. Un periodo, quello della gravidanza, in cui la cura della pelle diventa ancora più indispensabile. Ma con una serie di raccomandazioni. Vediamo quali per una skincare sicura in gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

