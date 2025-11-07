Skincare sicura in gravidanza | le sostanze da evitare e cose importantii da sapere
Tra i cambiamenti fisici che avvengono durante la gravidanza ci sono anche quelli legati alle problematiche cutanee. Come spiegato dall’ American Academy of Dermatology (AAD), i cambiamenti ormonali tipici di questo periodo possono scatenare diverse conseguenze. Dall’ acne al melasma passando per smagliature, vene varicose e pelle secca e sensibile, sono diverse le condizioni che peggiorano l’aspetto del proprio viso. Un periodo, quello della gravidanza, in cui la cura della pelle diventa ancora più indispensabile. Ma con una serie di raccomandazioni. Vediamo quali per una skincare sicura in gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un dettaglio fa la differenza nel sentirti più sicura di te! La nostra paziente si è affidata al dott. Gianluca Pilla per il filler labbra. Più volume, più pienezza e più idratazione con un effetto naturale. Soddisfatta del prima e dopo? Prenota oggi una consulenza - facebook.com Vai su Facebook
Skincare sicura in gravidanza: le sostanze da evitare e cose importantii da sapere - Ecco come seguire una skincare sicura in gravidanza e a cosa fare attenzione. Si legge su gravidanzaonline.it
Disturbi dello Spettro Feto-Alcolico. Fnopo: “Nessuna quantità di alcol in gravidanza è sicura” - “Non esiste una soglia sicura: il consumo di alcol può compromettere lo sviluppo neurologico e fisico del bambino, con conseguenze che possono durare tutta la vita” spiega Del Bo, segretario nazionale ... quotidianosanita.it scrive